Более девяти тысяч новосибирских домов оснастили датчиками дыма

9329 домов в Новосибирске оснащены датчиками дыма за счет средств муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» за последние пять лет. В этом году установлено 215 противопожарных приборов в 81 доме — сообщили в управлении по делам ГО, ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Автономный дымовой пожарный извещатель — одно из самых эффективных средств предотвращения гибели людей на пожарах. Он обнаруживает пожар на самой ранней стадии в момент появления небольшого количества дыма и пронзительным звуком оповещает людей. Есть модели со встроенным GSM-модулем: при появлении дыма в защищаемом помещении в дополнение к звуковому сигналу они отправляют СМС-сообщение одному или нескольким абонентам.

Устройство устанавливают в каждом жилом помещении на потолке или стене. Оно работает от батареи типа «Крона». Ее хватает на один год. Когда уровень заряда понижается до 5 %, извещатель сообщает: пора заменить батарейку.

Периодически, как минимум раз в полгода, нужно снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний из-за осевшей пыли. Срок работы автономного пожарного извещателя — десять лет.