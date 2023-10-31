Незаконный вывоз мусора в Новосибирской области стали фиксировать на фото- и видеокамеры

В Новосибирской области стартовала реализация нового механизма по борьбе с незаконным вывозом мусора: фото- и видеокамеры фиксируют госномера автомобилей нарушителей, которым выписывается штраф. Первые результаты реализации пилотого проекта представлены 31 октября в ходе пресс-тура вблизи незаконной свалки на улице Большая в Новосибирске.

Проект по предотвращению образования свалок методом видеофиксации правонарушителей и выставления им административных штрафов реализован министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области совместно с министерством цифрового развития и связи региона по поручению заместителя губернатора Сергея Сёмки.

«Нашим министерством организована установка на объекте четырех камер видеонаблюдения с возможностью применения аналитики распознавания автомобильных номеров. Средства видеофиксации установлены на столбы с постоянным источником электроэнергии. Трансляция видеопотока с двух въездов осуществляется через настроенный личный кабинет, доступ к которому предоставлен сотрудникам регионального минприроды», – отметил заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков.

При выявлении автотранспортных средств, занимающихся валом отходов в несанкционированном месте, сотрудником регионального минприроды формируется заявление в ГУ МВД России по Новосибирской области с приложением материалов фото- видеофиксации.