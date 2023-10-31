Незаконный вывоз мусора в Новосибирской области стали фиксировать на фото- и видеокамеры

С начала реализации проекта с помощью видеофиксации выявлено шестьдесят административных правонарушений.
В Новосибирской области стартовала реализация нового механизма по борьбе с незаконным вывозом мусора: фото- и видеокамеры фиксируют госномера автомобилей нарушителей, которым выписывается штраф. Первые результаты реализации пилотого проекта представлены 31 октября в ходе пресс-тура вблизи незаконной свалки на улице Большая в Новосибирске.
Проект по предотвращению образования свалок методом видеофиксации правонарушителей и выставления им административных штрафов реализован министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области совместно с министерством цифрового развития и связи региона по поручению заместителя губернатора Сергея Сёмки.
«Нашим министерством организована установка на объекте четырех камер видеонаблюдения с возможностью применения аналитики распознавания автомобильных номеров. Средства видеофиксации установлены на столбы с постоянным источником электроэнергии. Трансляция видеопотока с двух въездов осуществляется через настроенный личный кабинет, доступ к которому предоставлен сотрудникам регионального минприроды», – отметил заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков.
При выявлении автотранспортных средств, занимающихся валом отходов в несанкционированном месте, сотрудником регионального минприроды формируется заявление в ГУ МВД России по Новосибирской области с приложением материалов фото- видеофиксации.
«Посредством использования системы межведомственного электронного взаимодействия нами осуществляется по распознанному госномеру автомобиля поиск его владельца, полученные сведения направляются в органы внутренних дел для составления протокола о совершении административного правонарушения», – сообщил начальник отдела оперативного реагирования – экологической инспекции управления контрольно-надзорной деятельностью минприроды региона Олег Бобровский.
С начала реализации проекта с помощью видеофиксации выявлено 60 административных правонарушений. Проект дает свои положительные результаты. Так, по результатам визуального осмотра участка по улице Большой отмечается значительное снижение количества ввозимых отходов.
«Если в первые дни эксплуатации фиксировалось от пяти до восьми грузовых автомобилей, заезжающих на территорию незаконной свалки, а также факты выезда с земельного участка без ввозимых отходов, то теперь это два-три автомобиля и единичные случаи выгрузки. Таким образом, на сегодняшний день выявляются, по большей части, лишь нарушения правил дорожного движения в части проезда грузовых транспортных средств под запрещающий дорожный знак», – подчеркнул Олег Бобровский.
В следующем году планируется оборудовать камерами видеонаблюдения с возможностями применения аналитики распознавания государственных автомобильных номеров и контроля вывоза мусора еще на нескольких аналогичных объектах.
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