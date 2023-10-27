Форум «ПРОФ-IT» в Новосибирской области объединил специалистов из более чем 60 регионов страны

В Новосибирской области второй день ведет работу XI Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT», который собрал специалистов из более чем 60 регионов страны. Работа велась по 27 секциям: пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы, образовательные игры, финал конкурса проектов и торжественные церемонии награждения призёров конкурсов.

Ежегодно форум посещают представители федеральных министерств и ведомств, руководители региональных исполнительных органов власти, ИТ-компании и представители профильных сообществ. Федеральные эксперты высоко оценили уровень подготовки текущего форума «ПРОФ-IT», впервые проходящего в нашем регионе, а также отметили цифровые практики Новосибирской области, на которые могут равняться другие субъекты РФ. Одним из них стал опыт по внедрению цифровых разрешений на охоту, к которому проявляют заинтересованность Кемеровская, Иркутская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ.