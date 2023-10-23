Андрей Травников поручил оперативно устранять возможные аварии на коммунальных сетях из-за похолодания

В ходе оперативного совещания в правительстве региона Андрей Травников поручил главам муниципальных образований Новосибирской области оперативно устранять возможные коммунальные аварии, связанные с наступлением холодов, а при необходимости обращаться за помощью на областной уровень.

«По прогнозам синоптиков, устанавливается морозная погода, минусовые температуры. Этот переходный период из-за изменения режимов работы и промерзания грунтов сопровождают повышенные риски возникновения коммунальных аварий на сетях, в первую очередь, на сетях теплоснабжения. Нужно ещё раз всё перепроверить и подготовиться. А с учётом опыта прошлых лет: если вдруг какая-то аварийная ситуация складывается, какой-то инцидент случился – есть возможность привлекать помощь с областного уровня. Это соответствующие ремонтные бригады, материалы, если ситуация требует того. Если устранение аварии затягивается, необходимо обращаться за помощью», – подчеркнул губернатор