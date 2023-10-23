18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Андрей Травников поручил оперативно устранять возможные аварии на коммунальных сетях из-за похолодания

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

«Нужно еще раз все перепроверить и подготовиться», — отметил глава региона.

nso.ru

В ходе оперативного совещания в правительстве региона Андрей Травников поручил главам муниципальных образований Новосибирской области оперативно устранять возможные коммунальные аварии, связанные с наступлением холодов, а при необходимости обращаться за помощью на областной уровень.

«По прогнозам синоптиков, устанавливается морозная погода, минусовые температуры. Этот переходный период из-за изменения режимов работы и промерзания грунтов сопровождают повышенные риски возникновения коммунальных аварий на сетях, в первую очередь, на сетях теплоснабжения. Нужно ещё раз всё перепроверить и подготовиться. А с учётом опыта прошлых лет: если вдруг какая-то аварийная ситуация складывается, какой-то инцидент случился – есть возможность привлекать помощь с областного уровня. Это соответствующие ремонтные бригады, материалы, если ситуация требует того. Если устранение аварии затягивается, необходимо обращаться за помощью», – подчеркнул губернатор

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: