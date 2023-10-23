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Какие отечественные автомобили планируют закупать для чиновников в качестве служебных?

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Соответствующий список опубликовало Министерство промышленности и торговли России.

pxhere.com

Минпромторг Российской Федерации опубликовал перечень машин, которые рекомендованы для покупки чиновникам в качестве служебных авто. В список попали следующие представители отечественного автопрома:

  • Lada — Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend;
  • УАЗ – «Патриот», Пикап, «Профи», «Хантер», СГР;
  • Aurus — Senat, Komendant;
  • «Москвич», модели: 3, 3е, 6;
  • Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY;
  • Haval — Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

В сообщении ведомства отмечается, что список будет расширяться с развитием рынка. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что машины необходимо покупать с высокой степенью локализации. При этом закупка авто с низкой локализацией возможна по специальному разрешению.

«Поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими автомобилей отечественного производства было дано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности», — прокомментировали в ведомстве.

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