Какие отечественные автомобили планируют закупать для чиновников в качестве служебных?

Минпромторг Российской Федерации опубликовал перечень машин, которые рекомендованы для покупки чиновникам в качестве служебных авто. В список попали следующие представители отечественного автопрома:

Lada — Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend;

УАЗ – «Патриот», Пикап, «Профи», «Хантер», СГР;

Aurus — Senat, Komendant;

«Москвич», модели: 3, 3е, 6;

Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY;

Haval — Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

В сообщении ведомства отмечается, что список будет расширяться с развитием рынка. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что машины необходимо покупать с высокой степенью локализации. При этом закупка авто с низкой локализацией возможна по специальному разрешению.

«Поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими автомобилей отечественного производства было дано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности», — прокомментировали в ведомстве.