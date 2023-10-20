Новосибирская область перевыполнила план по лесовосстановлению

Участие в нацпроекте «Экология» помогает Новосибирской области опережающими темпами проводить восстановление лесов и укрепить материально-техническую базу лесопожарной службы. К концу 2024 года регион должен полностью закрыть свои потребности в лесопожарной технике.

Наш регион активно принимает участие в федеральных проектах нацпроекта «Экология»: «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистые города», «Сохранение лесов», «Чистый воздух». Об итогах реализации в Новосибирской области в 2023 году национального проекта «Экология» и планах на следующий год рассказали заместители министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер и Юрий Марченко в ходе пресс-конференции.



Заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер отметил, что в этом году в рамках реализации в Новосибирской области федерального проекта «Сохранение лесов» министерством лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 3 984,2 га при плане 3 649,0 га. Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 151,6 % при плане 100 %.



Кроме того, новые лесные насаждения появились благодаря экологическим акциям, реализуемым по нацпроекту. Так, в 2023 году на территории региона появились 242 «Сада памяти», а благодаря акции «Сохраним лес» уже высажено более 90 тысяч саженцев.



«Для лесхозов Новосибирской области в текущем году поставлено три единицы лесопожарной техники – это грузопассажирский автомобиль, седельный тягач с полуприцепом-тяжеловозом и 120 единиц лесопожарного оборудования (4 ранцевые лесопожарные установки «Ангара», 5 резервуаров для воды РДВ-100 и 111 комплектов напорных пожарных рукавов). В соответствии с распоряжением Правительства РФ, оснащенность по лесопожарной технике уже доведена до 94,4 %, а к концу 2024 года мы должны достигнуть 100 %», – пояснил Валерий Шрейдер.



Также как рассказал Юрий Марченко, в рамках федерального проекта «Чистые города» нацпроекта «Экология» к концу 2024 года предусмотрена ликвидация двух несанкционированных свалок, расположенных в Новосибирске (микрорайон Пашино Калининского района) и в Барабинске.