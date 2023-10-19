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В октябре завершится благоустройство новосибирского сквера «Радуга»

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Площадь благоустройства составила почти гектар, сейчас работы выполнены на 90%.

nso.ru

В сквере «Радуга» в Ленинском районе Новосибирска реализуется комплексное благоустройство: озеленение, устройство пешеходных дорожек, освещения, установка лавочек и урн, детских и спортивных площадок. Работы выполнены на 90%.

«Площадь благоустройства составила почти 1 гектар. В настоящее время в сквере смонтировано освещение, установлено основание для сцены, обустроена клумба, подготовлено основание для спортивной площадки, установлены лавочки, ведутся монтажные работы комплексов на детской и спортивной площадках, завершаются работы по устройству пешеходных дорожек, высаживаются десятки видов деревьев и кустарников. Работы на объекте подрядчик планирует завершить до конца октября», – сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов.

Средства на комплексное благоустройство сквера «Радуга» по ул. Киевской предусмотрены в областном бюджете в размере 44 миллионов рублей.

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