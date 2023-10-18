Андрей Травников утвердил новый состав регионального правительства

Губернатор Андрей Травников утвердил состав регионального правительства. Соответствующее постановление «О правительстве Новосибирской области» было опубликовано на сайте областной администрации, пишет «BFM-Новосибирск».

После выборов главы региона облправительство в полном составе ушло в отставку. Новый состав правительства должен был быть сформирован в течение месяца избранным губернатором. До момента утверждения нового состава члены правительства работали в статусе исполняющих обязанности.

Стоит отметить, что новый сформировали без особенных изменений, однако некоторые руководители министерств остались в статусе исполняющих обязанности.

Так, на должности первого заместителя губернатора Новосибирской области остался Юрий Петухов, а первым заместителем председателя регионального правительства — Владимир Знатков. Также свои должности сохранили заместители губернатора: Максим Кудрявцев, Ирина Мануйлова, Сергей Нелюбов, Сергей Сёмка, Роман Теленчиков.

Заместителями председателя правительства Новосибирской области стали министр региональной политики Андрей Клюзов, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко и Виталий Голубенко, который остался в статусе врио министра финансов и налоговой политики региона.

Статус врио — у трех министра: Андрея Гончарова (министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства), Константина Хальзова (министерство здравоохранения) и Евгения Шестернина (министерство природных ресурсов и экологии).

Должности сохранили министр ЖХК и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, министр спорта региона Сергей Ахапов, министр труда и социального развития области Елена Бахарева, а также министр науки и инновационной политики Вадим Васильев, министр юстиции Татьяна Деркач и министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Анатолий Костылевский остался в должности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Лев Решетников - в должности министра экономического развития, а Сергей Цукарь - в должности министра цифрового развития и связи региона.

Министром образования Новосибирской области осталась Мария Жафярова. При этом в документе не указано, кто занимает должность министра культуры региона.