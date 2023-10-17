Почти на 12 тысяч рублей за тонну подешевело дизельное топливо в Новосибирской области

В Новосибирской области резко снизились цены на дизтопливо. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

«Максимум цена дизельного топлива была 75 500 рублей в середине сентября, сейчас 63 750 рублей за тонну. Почти минус 12000 рублей за тонну. Снижение весьма существенное, проблем с отгрузкой нет. Бензин реализуется по цене 59500 рублей за тонну», — отметил министр.

Кроме того, удалось решить проблему с несистемными потребителями, которые не заключали контракт с «Газпромнефтью».