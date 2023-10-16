Когда завершится реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске?

Реконструкцию Первомайского сквера ранее планировали закончить к концу сентября, потом срок сдвинули на середину октября, пишет BFM-Новосибирск. Когда ожидать реальную сдачу любимого горожанами парка?

Анатолий Локоть рассказал об этом, отвечая на вопрос о сквере в ходе пресс-конференции. Градоначальник отметил, что формально сроки сдачи объекта не срываются: «В контракте окончание работ предусмотрено концом октября, но мы ставили задачу, чтобы основные работы были завершены к 15 числу. Почему? Исходя из погодных условий. Сейчас похолодание, пока погода сухая, есть еще несколько дней, чтобы завершить работы. Мы рассчитываем на то, что подрядчики выполнят обязательства по контракту. То есть это конец октября, все-таки».

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