2024-й станет для Новосибирской области и Белоруссии годом масштабного культурного обмена

Об этом шла речь в Минске, где сейчас находится новосибирская делегация во главе с губернатором Андреем Травниковым.
В ходе рабочего визита губернатор Андрей Травников посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Новосибирцам показали богатейшую экспозицию военно-исторического музея.
«В следующем году состоятся дни культуры Республики Беларусь в Новосибирской области и дни новосибирской культуры в Белоруссии, – напомнил Андрей Травников. – С учётом того, что эти события будут происходить в год 80-летия полного освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и накануне юбилея – 80-летия Великой Победы – конечно, в культурной программе будет много мероприятий, посвящённых сохранению нашей общей исторический памяти, обмену культурными проектами – музейными, театральными, музыкальными и так далее. Будет реализовано много образовательных проектов, и визит нашей делегации в этот белорусский музей очень важен. Фактически, эти дни уже сейчас превращают 2024 год в год культурного обмена, и очень важно составить насыщенную культурную программу. Подтверждаю и уверен, что значительная часть этой программы будет посвящена истории нашей общей борьбы против фашистских захватчиков и тому, что мы сегодня делаем для сохранения исторической памяти и передачи её подрастающему поколению», – подчеркнул губернатор.
Директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев анонсировал ряд совместных проектов с Новосибирской областью.
Первые экспонаты Белорусского музея истории войны собирались по горячим следам событий – в 1943 году. 30 сентября 1943 г. ЦК КП(б)Б постановил «создать музей по истории борьбы белорусского народа с немецко-фашистскими оккупантами в Великую Отечественную войну», временно разместив его в здании Государственного исторического музея в Москве на базе выставки «Белоруссия живёт, Белоруссия борется, Белоруссия была и будет советской». Выставка была открыта ещё в начале ноября 1942 г. В экспозиционных залах посетителям были представлены материалы (313 экспонатов), полученные с оккупированной территории Белоруссии Республиканской комиссией по сбору документов и материалов Отечественной войны.
В экспозиции новых залов хронологические рамки расширены (1920-1950 гг.), что объясняется необходимостью показать причины Второй мировой войны, а также представить материалы первых послевоенных лет восстановления, чтобы раскрыть – как продолжение ратного подвига – трудовой подвиг белорусского народа, в кратчайшие сроки поднявшего израненную страну из руин.
Сегодня Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны является самым посещаемым в Белоруссии – каждый год его посещают около 570 000 человек, в том числе туристы более чем из ста стран.
Фото: nso.ru
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