2024-й станет для Новосибирской области и Белоруссии годом масштабного культурного обмена

В экспозиции новых залов хронологические рамки расширены (1920-1950 гг.), что объясняется необходимостью показать причины Второй мировой войны, а также представить материалы первых послевоенных лет восстановления, чтобы раскрыть – как продолжение ратного подвига – трудовой подвиг белорусского народа, в кратчайшие сроки поднявшего израненную страну из руин.

Сегодня Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны является самым посещаемым в Белоруссии – каждый год его посещают около 570 000 человек, в том числе туристы более чем из ста стран.

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