Новосибирская область и Республика Беларусь договорились о спортивном сотрудничестве

В рамках шестого заседания Совета делового сотрудничества между Республикой Беларусь и Новосибирской областью РФ был подписан протокол о намерениях сотрудничества в сфере физической культуры и спорта.

Соглашение подписали врио министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Дорохович. А накануне были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере адаптивной физической культуры и спорта, подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и национальной и сборных команд Республики Беларусь в образовательной сфере, индивидуального отбора и сопровождения спортивно одаренных детей и научно-методического сопровождения подготовки сборных команд и спортивного резерва.



Как отмечается в документах, стороны договорились о сотрудничестве, признавая стратегическую роль физической культуры и спорта для обеспечения экономического роста, социальной и межнациональной стабильности и с учетом требований действующего законодательства сотрудничающих государств. Стороны планируют развивать сотрудничество по организационному, учебно-методическому, информационному, научному, воспитательному, пропагандистскому и другим направлениям.