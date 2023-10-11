Новосибирская область и Республика Беларусь договорились о спортивном сотрудничестве

«Мы договорились с коллегами из Республики Беларусь разработать календарь совместных мероприятий, будь то тренировочные сборы или соревнования», — прокомментировал врио министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
В рамках шестого заседания Совета делового сотрудничества между Республикой Беларусь и Новосибирской областью РФ был подписан протокол о намерениях сотрудничества в сфере физической культуры и спорта.
Соглашение подписали врио министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Дорохович. А накануне были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере адаптивной физической культуры и спорта, подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и национальной и сборных команд Республики Беларусь в образовательной сфере, индивидуального отбора и сопровождения спортивно одаренных детей и научно-методического сопровождения подготовки сборных команд и спортивного резерва.
Как отмечается в документах, стороны договорились о сотрудничестве, признавая стратегическую роль физической культуры и спорта для обеспечения экономического роста, социальной и межнациональной стабильности и с учетом требований действующего законодательства сотрудничающих государств. Стороны планируют развивать сотрудничество по организационному, учебно-методическому, информационному, научному, воспитательному, пропагандистскому и другим направлениям.
Кроме того, на двустороннем заседании с участием врио министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова и министра спорта и туризма Республики Беларусь Сергея Ковальчука обсуждались проекты по проведению совместных спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов. Также главы спортивных ведомств обменялись опытом в вопросах механизмов строительства спортивных объектов, кадрового состава, мер поддержки спортсменов, а также развития спортивной медицины.
«В ходе встречи мы договорились с коллегами из Республики Беларусь разработать календарь совместных мероприятий, будь то тренировочные сборы или соревнования, – комментирует Сергей Ахапов. – Обсудили и другие важные вопросы по подготовке спортивного резерва с учетом ограничения выступления спортсменов на международной арене».
Также, делегация Новосибирской области ознакомилась со спортивной инфраструктурой Беларуси, посетив стадион «Динамо», РНПЦ спорта, «Минск-Арена» и другие.
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