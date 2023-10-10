18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В новосибирском наукограде Кольцово завершили строительство эстакады к СКИФу

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Эстакада позволит оперативно добираться до научного центра «Вектор» и Сибирского кольцевого источника фотонов.

nso.ru

В Новосибирском районе завершилось строительство эстакады дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» – искусственное сооружение позволит быстро доехать до «Вектора» и СКИФа, не заезжая в наукоград. Сдать полностью дорогу от Барышево до Кольцово планируется до конца 2023 года.

Работы над возведением эстакады начались в сентябре 2021 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». За два года подрядчик построил искусственное сооружение, автомобильную дорогу на нем, а также обустроил водосбросы, водопропускные трубы, дорожные знаки, автобусную остановку, тротуары и освещение. Всего эстакада занимает 157 метров.

nso.ru

«Дорога «Барышево – Орловка – Кольцово» имеет протяженность почти 1 км. Она позволит создать транспортную артерию без светофорных объектов, что обеспечит стабильный скоростной трафик автотранспорта, минуя наукоград. После ввода объекта в эксплуатацию будет улучшена транспортная доступность к центру СКИФ и областной дороге в сторону Ленинск-Кузнецкого», – отметил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Параллельно с этим проводится капитальный ремонт примыкания новой дороги к проспекту Академика Сандахчиева в Кольцово. Протяженность участка составляет 179 м. На этом участке подрядчик выносит коммуникации, устраивает дорожное покрытие, тротуары, пешеходные ограждения и освещение.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: