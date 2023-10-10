В новосибирском наукограде Кольцово завершили строительство эстакады к СКИФу

В Новосибирском районе завершилось строительство эстакады дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» – искусственное сооружение позволит быстро доехать до «Вектора» и СКИФа, не заезжая в наукоград. Сдать полностью дорогу от Барышево до Кольцово планируется до конца 2023 года.

Работы над возведением эстакады начались в сентябре 2021 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». За два года подрядчик построил искусственное сооружение, автомобильную дорогу на нем, а также обустроил водосбросы, водопропускные трубы, дорожные знаки, автобусную остановку, тротуары и освещение. Всего эстакада занимает 157 метров.