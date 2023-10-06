Новосибирская платформа «Безопасный город» попала в финал всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»

Проект Новосибирской области — в числе финалистов в номинации «Безопасная городская среда». Завершен второй этап XI Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Экспертным советом рассмотрен 271 проект из 44 субъектов России в 14 основных номинациях.

В финал прошли 49 проектов из 25 регионов, в том числе региональная платформа АПК «Безопасный город» Новосибирской области. Это единое информационное пространство для координации действий и оперативной информационной поддержки силовых структур, служб и ведомств экстренного реагирования, организаций сферы ЖКХ и жизнеобеспечения, прогнозированию ЧС, экстренному оповещению населения. В систему стекаются данные с дымовых пожарных извещателей, установленных в домах новосибирцев, датчиков уровня воды, датчиков содержания опасных химических веществ, в перспективе будет передаваться информация о количестве людей в местах массового пребывания.



«У руководителя и сотрудников силовых структур в смартфоне, в личном защищенном кабинете в режиме реального времени доступны актуальные сведения об инцидентах на территории, наличии и распределении сил и средств, с полным анализом ситуации. В основе решения такие технологии искусственного интеллекта как видеонаблюдение и видеоаналитика, интеллектуальное прогнозирование распространения и последствий ЧС, система мониторинга и раннего обнаружения пожаров, система поддержки принятия решений», – подчеркнул врио министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.



Система автоматизирует рабочие процессы правоохранительных органов, осуществляющих розыск пропавших людей, а также раскрытие правонарушений, связанных с нанесением ущерба или хищением имущества.