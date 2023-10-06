До 9 октября в Новосибирске будет действовать режим черного неба

В Новосибирске до 9 октября будет действовать режим черного неба. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, пишет «АиФ-Новосибирск».

Об действии режима рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре. На территории региона установилась сухая и безветренная погода, которая не способствует рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Предупреждение действует до 13.00 9 октября. Горожанам рекомендовано не открывать окна для проветривания, а также сократить время уличных прогулок.