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До 9 октября в Новосибирске будет действовать режим черного неба

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Горожанам рекомендовано сократить время уличных прогулок.

pxhere.com

В Новосибирске до 9 октября будет действовать режим черного неба. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, пишет «АиФ-Новосибирск».

Об действии режима рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре. На территории региона установилась сухая и безветренная погода, которая не способствует рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Предупреждение действует до 13.00 9 октября. Горожанам рекомендовано не открывать окна для проветривания, а также сократить время уличных прогулок.

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