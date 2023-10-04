В новосибирском сквере возле ГПНТБ появилась стела «Лента Мёбиуса»

Стела «Лента Мёбиуса» открылась в сквере у ГПНТБ, в Октябрьском районе города. Она символизирует бесконечность воспитания, науку в целом и математику в частности как основу любой науки. Скульптурная композиция посвящена ветеранам педагогического труда Новосибирска.