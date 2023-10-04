В новосибирском сквере возле ГПНТБ появилась стела «Лента Мёбиуса»

Скульптурная композиция, символизирующая бесконечность воспитания, посвящена ветеранам педагогического труда.
Стела «Лента Мёбиуса» открылась в сквере у ГПНТБ, в Октябрьском районе города. Она символизирует бесконечность воспитания, науку в целом и математику в частности как основу любой науки. Скульптурная композиция посвящена ветеранам педагогического труда Новосибирска.
Одним из авторов идеи создания памятного комплекса был отличник народного просвещения, ветеран труда, заслуженный учитель школы РСФСР Григорий Шихваргер.
Открытие скульптурной композиции «Лента Мёбиуса» состоялось в преддверии Дня учителя и приурочено к Году педагога и наставника.
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