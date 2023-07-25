На стене НГТУ НЭТИ появится мурал, нарисованный дроном-художником

Мурал, созданный с помощью дрона-художника, появится на стене кампуса Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) в рамках ежегодного проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Изображение будет создано специально разработанным дроном-художником, предназначенным для нанесения огромных изображений на вертикальные поверхности. Работа будет выполнена по эскизу [художника] Миши Most, а ее размер составит от 300 до 400 кв. м», — рассказали в пресс-службе университета.

Дрон-художник создан командой программистов во главе с Мишей Most. В отличие от дронов-маляров, использующихся для реконструкции и покраски зданий, дрон-художник может наносить точные линии, варьировать масштабность и дальность рисунков. В пресс-службе вуза ТАСС уточнили, что тема рисунка останется в тайне, но она будет тесно связана с проектно-образовательным интенсивом «Архипелаг-2023».

«Использование дрона для создания художественного произведения станет технологическим прорывом как для уличного искусства, так и для индустриальных областей вроде строительства», — отметили в пресс-службе.

Рисовать граффити начнут 28 июля, закончат — к 5 августа. Церемония торжественного открытия мурала пройдет 6 августа.