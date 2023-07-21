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Вместо старого завода в Новосибирске появится торговый центр

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Реконструкция старых производственных зданий на улице Широкой оценивается в 100 миллионов рублей.

pxhere.com

Реконструкция старых производственных зданий стартовала на улице Широкой. Новый владелец собирается открыть в бывшем заводском корпусе торговый центр. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

«Мы уберем ненужные перегородки, изменим фасад, полностью заменим крышу. Мы планируем провести реновацию в стиле «лофт» и создать пространство для развития бизнеса с высоким трафиком», — сообщил директор по развитию девелоперской компании «Отелит» Евгений Константинов.

Проект оценивают примерно в 100 миллионов рублей. Реновацию планируют завершить к четвёртому кварталу этого года.

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