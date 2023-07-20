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Когда в Новосибирске уберут цветочные композиции на улице Ленина?

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О завершении цветочного фестиваля, приуроченного к 130-летию города, сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

В эти выходные, с 22 и 23 июля, на улице Ленина в Новосибирске завершит работу фестиваль цветов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова. «В эти выходные фестиваль Цветов на улице Ленина заканчивает свою работу! Ждём всех, кто не успел посетить это прекрасное место», — написала вице-мэр.

Флористы создали уникальные композиции из 13 тысяч цветов, стоимость работ составила 3,3 млн рублей. После 23-го числа цветочные декорации снимут.

После закрытия фестиваля улица Ленина останется пешеходной по крайней мере до конца июля. Однако в мэрии рассматривается возможность оставить ее стабильно закрытой для автомобильного движения.

Фото: Telegram-канал Анны Терешковой

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