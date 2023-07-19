В Новосибирской области откроют центр испытаний беспилотных авиационных систем

На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» в Новосибирске участники и эксперты рынка БАС, представители региональных органов власти в рамках профессионального форума БАС создадут модель ситуационного центра мониторинга полетов беспилотных систем в субъектах РФ.

Как прокомментировал министр науки и инноваций Новосибирской области Вадим Васильев, в регионе уже ведется подготовительная работа для создания будущего крупного научно-производственного центра испытаний и компетенций беспилотных авиационных систем (БАС), который возьмет на себя и функцию мониторинга полетов. «Новосибирская область подтвердила свое участие в создании научно-производственного центра испытаний и компетенций БАС. Планируется основать масштабный центр с функциями разработки, испытаний и производства, сертификации, подготовка кадров для предприятий и организаций отрасли БАС, а также сервисного обслуживания беспилотных систем. Кроме того, на центр будет возложена и функция мониторинга полетов. В организации данного учреждения примут участие ведущие авиационные образовательные организации и производства. В рамках «Архипелага 2023» планируем обсудить с коллегами инструменты создания и функционирования таких научно-производственных центров в регионах РФ», – отметил Вадим Васильев.



В рамках интенсива работа по созданию модели ситуационного центра пройдет в три этапа с 29 июля по 31 июля, 2-4 августа и 5-6 августа. Она будет состоять из нескольких этапов. Технический «Мозгоштурм», результатом которого станет технико-экономическое обоснование разворачивания типового ситуационного центра, включая матрицу взаимодействия сторон, потоки данных, курсирующих между участниками, и непосредственно функционал ситуационного центра. Второй этап посвящен самостоятельной подготовке регионов к формированию документации по разворачиванию центров. На третьем этапе участникам сессии предстоит пройти защиту региональных проектов и сформировать предложения на федеральный уровень по изменениям в нормативно-правовых актах, необходимых для создания центров, по их финансированию.



Ситуационные центры – организационно-технические структуры, создаваемые на базе региональных структур для решения следующих задач: согласование полетов БАС для произведения полетов над населенными пунктами, мониторинг воздушной обстановки в границах региона, оперативное взаимодействие с участниками процесса организации и осуществления полетов БАС, силовыми и иными госструктурами, сбор статистики и подготовки аналитики в интересах региона и контролирующих органов.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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