Автомобильную дорогу «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Автомобильную дорогу «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» начали ремонтировать на четырехкилометровом участке от границы с Кемеровской областью в сторону Новосибирска. Подрядчику предстоит выполнить полное фрезерование покрытия, устроить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, обустроить дорогу и укрепить обочины. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«По этому контракту у нас также предусмотрен ремонт еще трех участков. Около села Лебедево развернутся работы на двух участках общей протяженностью 14 км, и около села Лекарственное, протяжённостью 1 км», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Дорога «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» входит в опорную сеть региона и является важной артерией для экономики области. Она обеспечивает транзиты на восток и запад России, поэтому некоторые ее участки со временем пришли в неудовлетворительное состояние, а пропускная способность снизилась. ГКУ НСО ТУАД ежегодно ремонтирует дорогу, чтобы обеспечить устойчивое транспортное сообщение. Только в 2022 году было отремонтировано 4 участка общей протяженностью 17 километров.