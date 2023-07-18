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Улица Ленина в Новосибирске будет пешеходной? Анатолий Локоть устроил опрос жителей

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Мэр запустил опрос в своем Telegram-канале.

«Считаете ли вы правильным перекрывать часть улицы Ленина для проведения праздников?» — с таким вопросом мэр Анатолий Локоть обратился к новосибирцам в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул глава города, о фестивале цветов и прогулочной зоне на Ленина поступают много позитивных отзывов. Мэр напомнил, что автомобили с улицы убирают по праздничным датам уже шесть лет и такая мера хорошо себя зарекомендовала.

«Многое еще предстоит обсудить и доработать. Есть перспектива оставить такой формат на постоянной основе», — отметил градоначальник.

На данный момент больше 80% участников голосования высказались за превращение участка улицы в пешеходную зону.

Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя

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