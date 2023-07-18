В Новосибирской области объем финансирования госпрограмм увеличился почти на 44 миллиарда рублей

Образование, здравоохранение, соцподдержка, автодороги – государственные программы Новосибирской области по данным направлениям обозначены в числе приоритетов и получили увеличенное финансирование. Итоги реализации госпрограмм в регионе за минувший год представлены на заседании правительства региона, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников представил основной доклад об итогах реализации государственных программ Новосибирской области за 2022 год, реализующихся в соответствии с планом реализации стратегии социально-экономического развития региона. В частности, он подчеркнул, что всего в регионе в минувшем году реализовывались 33 госпрограммы, направленных на развитие человеческого капитала и социальной сферы, создание современной и безопасной среды для жизни, преображение городов и поселков области, развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции. Если в 2021 году на реализацию госпрограмм было направлено порядка 150 млрд рублей, в 2022 году эта сумма увеличилась до 193,9 млрд рублей.



«Госпрограммы с наибольшим объемом средств областного бюджета направлены на развитие образования, создание условий для социализации детей, развитие здравоохранения, социальную поддержку, управление финансами, развитие автомобильных дорог. Фактические расходы по приоритетным целям и задачам долгосрочной государственной политики, отраженной в программах, – более 94% областного бюджета», – подчеркнул Лев Решетников.



Наибольший объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию госпрограмм получили Новосибирский, Карасукский, Татарский, Маслянинский районы и город Новосибирск.