Кровососущие атакуют! Активность мошек в Новосибирской области достигла пика

Биолог Алексей Яновский рассказал «АиФ-Новосибирск», что в регионе начался максимум активности мошек. Кровососущие насекомые, включая комаров, слепней, жигалок, слепней, мошек и мух, могут приносить болезненные ощущения при укусе человеку.

Эксперт предупреждает, что укусы некоторых насекомых могут быть опасными, так как они могут заражать определенными вирусами и бактериями, что приводит к заболеванию.

При этом Алексей подчеркивает, что защититься от мошек крайне сложно, особенно на фоне нынешней погоды: «Даже накомарник сейчас не надеть из-за духоты и жары. Мошка, в отличие от комаров и слепней, которые кусают открытые участки кожи, может забираться под одежду и обувь. Даже плотной тканью от неё трудно защититься. Люди несколько лет назад начали применять ванилин, отдушки из эфирных масел. Считается, что мошка не любит эти запахи и теряется. Но такой способ не всегда эффективен, поэтому нам всем приходится мириться просто мириться с этим неприятным соседом».

Также господин Яновский добавил, что «в конце лета очень много появляется мокрецов, которые развиваются в проточных водоёмах. Хоть они и в разы меньше мошки, но не менее назойливые и кусачие. В сентябре тоже может быть мошка и комары, если этот месяц будет влажным и тёплым. Но прекратиться гнус только когда начнётся холодная пора».