На Сибирской венчурной ярмарке покажут сверчковые фермы и «умные» медицинские кровати

Представлена концепция мероприятия-спутника Международного форума технологического развития «Технопром-2023» – XVII Сибирской венчурной ярмарки, которая пройдет в Новосибирске 22-25 августа. География и направления ярмарки в этом году расширятся, так впервые будут продемонстрированы работы в сферах «Креативные индустрии» и молодежное технологическое предпринимательство, а также многие интересные инновационные отечественные разработки, такие, как медицинские «умные» кровати и другие.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова и директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко 12 июля в ходе пресс-конференции рассказали о подготовке ярмарки, представили ее программу и новые направления. В частности, Ирина Мануйлова подчеркнула, что на ярмарке будет представлено 80 проектов инноваторов, в числе которых впервые будут проекты со всего Сибирского федерального округа (СФО), а также из других регионов России, участвующих в «Сколково».



«В этом году Сибирская венчурная ярмарка не только расширяет географию участников, но и открывает новые направления – такие как «Креативные индустрии». В рамках этого направления по поручению Губернатора Андрея Травникова лучшие проекты смогут быть бесплатно презентованы на площадке ярмарки, а также принять участие на льготных условиях в мероприятиях «Российской креативной недели – Новосибирск» в 2024 году, в настоящее время ведется отбор проектов. Кроме того, в числе нововведений – молодежный трек, посвященный технологическому предпринимательству, для которого будет выделен дополнительный день. Планируется, что молодежный трек станет трамплином для молодежных проектов и школой по развитию предпринимательских компетенций для студенчества», – отметила Ирина Мануйлова.



На площадке ярмарки будут представлены проекты по направлениям «Цифровые технологии», «Биотехнологии в сельском хозяйстве и медицине», «Индустриальные технологии». В этом году у экспонентов не будет традиционных выставочных пространств: столов, стульев, образцов продукции. Каждый проект будет представлен на стенде с использованием дополненной реальности, благодаря чему у участников появится возможность не быть привязанным к своим экспозициям, а проводить встречи с потенциальными инвесторами и партнерами в зоне переговоров, а также принять участие в деловой программе Ярмарки и форума «Технопром-2023».



Как прокомментировал Александр Николаенко, для участия в ярмарке уже отобрано более 30 субъектов инновационной деятельности, в их числе, участники «Сколково» и СиббиоНОЦ, резиденты Академпарка и другие. В числе проектов представят отечественные современные медицинские «умные» кровати, беспилотники для разных областей, сверчковые фермы для создания полезной еды и многое другое.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

16+