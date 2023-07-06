Экопарк «Обской» в Новосибирской области украсит девятиметровая стела с мультимедийными панелями

Активные работы по благоустройству ведутся в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» – ход его реализации рассмотрен в правительстве региона.

Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» провел заместитель губернатора Сергей Сёмка. «Всего в Новосибирской области в этом году будет благоустроено 185 объектов: 115 дворовых территорий и 70 общественных пространств. Работы ведутся на 113 объектах, а на 28 уже завершены. Важно, чтобы все предусмотренные средства были вовремя доведены до муниципалитетов и на каждом объекте были завершены в срок», – отметил замгубернатора.