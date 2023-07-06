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Экопарк «Обской» в Новосибирской области украсит девятиметровая стела с мультимедийными панелями

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Здесь будет транслироваться самый разный контент: от выставок детских рисунков до композиций, посвященных всероссийским и общегородским мероприятиям.

nso.ru

Активные работы по благоустройству ведутся в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» – ход его реализации рассмотрен в правительстве региона.

Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» провел заместитель губернатора Сергей Сёмка. «Всего в Новосибирской области в этом году будет благоустроено 185 объектов: 115 дворовых территорий и 70 общественных пространств. Работы ведутся на 113 объектах, а на 28 уже завершены. Важно, чтобы все предусмотренные средства были вовремя доведены до муниципалитетов и на каждом объекте были завершены в срок», – отметил замгубернатора.

nso.ru

Один из проектов, который активно реализуется в Новосибирской области в этом году по национальному проекту – «Благоустройство общественной территории Экопарк «Обской» в г. Оби. О ходе его реализации доложили представители администрации города. Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды. В рамках проекта будут созданы многоуровневый амфитеатр, игровые площадки для детей, универсальное спортивное поле, велодорожки, места для отдыха с выходом на воду. Украшением парка станет 9-метровая стела с мультимедийными панелями, где будет транслироваться различный контент: от выставок детских рисунков до композиций, посвященных всероссийским и общегородским мероприятиям. Планируется, что Экопарк «Обской» будет сдан уже в 2023 году.

Как было отмечено на заседании комиссии, на объектах, благоустраиваемых по национальном проекту, будут проведены выездные проверки качества и сроков. График проверок уже сформирован министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

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