В Новосибирской области глава региона заявил о перераспределении полномочий между заместителями губернатора

Последние серьезные перераспределения функционала были сделаны в период пандемии в 2020-м году, – напомнил Андрей Травников. «Это было ориентировано на задачи, которые стояли перед нами тогда, три года назад. Сегодня актуальны другие задачи. Соответственно, отвечая на это, перераспределяя функционал и нагрузку между своими заместителями, а также приближая перераспределение функционала внутри правительства Новосибирской области к такому же перераспределению внутри правительства Российской Федерации, я принял следующие решения.



Мой первый заместитель, Юрий Петухов, в большей степени концентрируется на взаимодействии с федеральными органами власти, с теми органами, которые расположены на территории Новосибирской области. Под его кураторство переходит призывная комиссия Новосибирской области. Министерство культуры тоже переходит в ведение Юрия Петухова», – подчеркнул губернатор. Также на Юрия Петухова возлагается координация работы по специальной военной операции, как раньше была выстроена работа по борьбе с пандемией.



Курировать министерство цифрового развития и связи, министерство физической культуры и спорта будет заместитель губернатора Максим Кудрявцев. Таким образом, Кудрявцев отныне – ответственный за взаимодействие с блоком министерств и ведомств, курируемых заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко.



Заместитель губернатора Сергей Нелюбов курирует социально-образовательный блок – это министерство образования, министерство здравоохранения, министерство труда и социального развития.



Заместитель губернатора Ирина Мануйлова продолжает курировать блок науки и инновационного развития с соответствующим министерством, в том числе отвечает за подготовку таких мероприятий, как «Архипелаг-2023» и «Технопром-2023», а также продолжает отвечать за организацию работы комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука».



Заместитель губернатора Роман Теленчинов под своим кураторством объединяет министерство строительства и министерство транспорта и дорожного хозяйства всеми подведомственными им структурами. Таким образом, весь блок, который занимается строительством и ремонтом, находится под кураторством одного заместителя губернатора.