Новосибирская делегация принимает участие в десятом Форуме регионов России и Белоруссии

В составе делегации – председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий. Андрей Травников принял участие в работе секции «Сотрудничество регионов, районов и городов России и Беларуси как важнейший фактор укрепления Союзного государства».

Губернатор напомнил, что 25 лет назад Новосибирская область одним из первых регионов России подписала соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве с Республикой Беларусь. «Сегодня мы развиваем и отраслевое, и межрегиональное сотрудничество: установлены договорные отношения с Могилёвской, Гродненской областями, с Минском. Побратимство Минска и Новосибирска, Горецкого райисполкома и наукограда Кольцово дало толчок к развитию научной, технологической и бизнес-кооперации в наиболее перспективных направлениях. Таких, как биофармацевтика, биотехнологии для сельского и лесного хозяйства, пищевой и других перерабатывающих отраслей, а также в сфере экологии. Технопарк Новосибирского Академгородка активно сотрудничает с минским Парком высоких технологий в области IT.

В числе новых договорённостей – поставки новосибирских электронно-оптических преобразователей для «БелОМО», внедрение наших разработок для модернизации белорусских тепличных хозяйств. Прорабатываются вопросы создания совместного производства оборудования для молочного животноводства Новосибирской области, совместного производства опрыскивателя марки «Лидагропроммаш» с нашим программно-аппаратным комплексом управления. Увидели с коллегами взаимный интерес к проекту по сборке картофелесажалок и картофелекопателей на базе новосибирского представительства МТЗ, к развитию СП по модернизации трамвайного парка Новосибирска.