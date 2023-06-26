В центре Новосибирска восстановят разрушенные вандалами цветочные инсталляции

«Композиция с сеном не была рассчитана для детей, но она стала популярна для фотографирования ребятишек. Избежать (вандализма, прим.ред.) на 100% нельзя было. Мы это понимали, когда делали эту композицию. Плачь не плачь, но нужно повышать общую культуру жителей. Хотелось бы, чтобы мы это делали вместе», — цитирует вице-мэр издание Сиб.фм.

Анна Терешкова опровергла заявления жительниц Новосибирска, которые утверждали, что их детям якобы разрешали разбрасывать сено. «Самое грустное, что люди проходили мимо и не делали замечаний», — отметила заммэра.

Уборкой улицы после Дня города всю ночь занимались муниципальные службы. Сейчас городские власти рассматривают вариант сохранить цветочную композицию до конца июля, так как многие горожане до сих пор не смогли ее увидеть.