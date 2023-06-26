Андрей Травников — о масштабном преображении парка «Арена»: «Еще два года назад здесь был заросший котлован»

Андрей Травников положительно оценил масштаб и сложность проекта, обратил внимание участников совещания на необходимость проведения в короткие сроки некоторых улучшений.

«Видно, что сделано почти все. С точки зрения инфраструктуры нужно обратить внимание на газоны, которые у нас предполагаются естественные, они неравномерно заросли. Нужно в этом году сформировать законченный вид.

Необходимо до того, как ляжет снег и появится лыжня, приступить к очистке берега, привести его в порядок. Не дожидаясь ухода воды организовать уборку мусора и старой растительности. Понятно, что потом вода уйдет, возможно даже распланируете берег, более ровный. Но хотя бы, чтобы у людей не было ощущения, что вот он парк, а там что-то недоделанное, заброшенное.