Андрей Травников — о масштабном преображении парка «Арена»: «Еще два года назад здесь был заросший котлован»

Глава региона провел выездное совещание по благоустройству парка возле нового ЛДС.
Губернатор лично проконтролировал состояние парка, в частности, ознакомился с возможностями визит-центра, осмотрел выход из парка к реке, природные насаждения, центральную площадку парка, детские, спортивные площадки.
В совещании приняли участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова рассказала участникам совещания о проекте создания парка «Арена», концепции благоустройства, реализации второго этапа благоустройства территории парка в 2022-2023 годах, ходе реализации проекта парка «Усть-Тула».
Андрей Травников положительно оценил масштаб и сложность проекта, обратил внимание участников совещания на необходимость проведения в короткие сроки некоторых улучшений.
«Видно, что сделано почти все. С точки зрения инфраструктуры нужно обратить внимание на газоны, которые у нас предполагаются естественные, они неравномерно заросли. Нужно в этом году сформировать законченный вид.
Необходимо до того, как ляжет снег и появится лыжня, приступить к очистке берега, привести его в порядок. Не дожидаясь ухода воды организовать уборку мусора и старой растительности. Понятно, что потом вода уйдет, возможно даже распланируете берег, более ровный. Но хотя бы, чтобы у людей не было ощущения, что вот он парк, а там что-то недоделанное, заброшенное.
В целом – молодцы. Кто не согласен, может вспомнить, что здесь было еще два года назад – фактически заросший котлован. За историю Новосибирска проекта благоустройства подобного масштаба не было. По площади он больше, чем Нарымский сквер, а с точки зрения сложности проекта и работ – несопоставимый. Без лишней скромности можно сказать, что с точки зрения благоустройства – это единственный за всю историю города такой проект. Дай Бог – не последний», – подчеркнул глава региона.
С вводом в эксплуатацию парка «Арена» жители и гости Новосибирска получили современное, масштабное общественное пространство – новую точку притяжения и, фактически, первый этап городской набережной на левом берегу Оби. На сегодня готовность второго этапа благоустройства превышает 90%, полностью работы планируется завершить к сентябрю.
Фото: nso.ru
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