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В Новосибирске приготовят торт-гигант в честь 130-летия города

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Солидных размеров десерт весом 1030 килограммов может попасть в Книгу рекордов России и мира.

В субботу, 24 июня, с 17.00 до 22.00 на прилегающей к площади им. Ленина территории (ориентир: Красный проспект, 29) приготовят торт к 130-летию Новосибирска, сообщается на официальном сайте Новосибирска.

Кулинары создадут цифры 1,3,0 (в честь 130-летия города) из бисквита и нанесут на них изображения достопримечательностей Новосибирска. Торт будет претендовать на рекорд с регистрацией в Книге рекордов России и мира. Регистрация рекорда — самые большие цифры из бисквита 1,3,0 весом 1030 кг — состоится на площади Ленина в день официального открытия мероприятий, посвященных празднованию Дня города.

После регистрации рекорда торт разделят на порции и раздадут всем желающим.

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