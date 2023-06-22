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В Новосибирске появилась аллея олимпийцев и паралимпийцев

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Ее открытие приурочено к 130-летию города.

Аллею олимпийцев и паралимпийцев открыли в переходе под насыпью Октябрьского моста к станции метро «Спортивная», который соединяет Кировский и Ленинский районы. Об этом сообщили «Новосибирские новости» со ссылкой на пресс-службу ООО «СпецТрансСтрой».

В экспозиции представлены портреты Виктора Маматова, Зинаиды Амосовой, Александра Карелина, Лины Черязовой, Максима Шабурова и других спортсменов, достижениями которых гордится Новосибирск.

Аллея с портретами именитых новосибирцев стала подарком горожанам к 130-летию города от компании «СпецТрансСтрой» и фонда Александра Карелина.

Фото: ООО «СпецТрансСтрой»

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