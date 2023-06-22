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В Новосибирской области опять засеяли погибшие из-за жары культуры

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В начале июня на фоне аномальной жары температуры почвы достигала местами +65 градусов.

pxhere.com

В Новосибирской области аграрии повторно засеивают поля культурами, которые погибли во время аномальной июньской жары. Об этом заявил глава регионального минсельхоза Евгений Лещенко в ходе оперативного совещания в облправительстве.

Министр подчеркнул, что в первые дни месяца температуры почвы местами достигала +65 градусов. От этого пострадала часть посева, особенно лен и озимые культуры. Кроме того, губительному воздействию из-за засухи подверглись многолетние травы, используемые для кормления скота.

«Полностью завершена посевная компания. В настоящее время осуществляется частичный пересев сельхозкультур, погибших из-за экстремальных погодных условий», — отметил глава ведомства.

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