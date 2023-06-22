В Новосибирской области опять засеяли погибшие из-за жары культуры

В Новосибирской области аграрии повторно засеивают поля культурами, которые погибли во время аномальной июньской жары. Об этом заявил глава регионального минсельхоза Евгений Лещенко в ходе оперативного совещания в облправительстве.

Министр подчеркнул, что в первые дни месяца температуры почвы местами достигала +65 градусов. От этого пострадала часть посева, особенно лен и озимые культуры. Кроме того, губительному воздействию из-за засухи подверглись многолетние травы, используемые для кормления скота.

«Полностью завершена посевная компания. В настоящее время осуществляется частичный пересев сельхозкультур, погибших из-за экстремальных погодных условий», — отметил глава ведомства.