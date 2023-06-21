Губернатор Новосибирской области и генконсул Вьетнама в Екатеринбурге обсудили развитие сотрудничества

Господин Динь Ван Донг подчеркнул, что у Вьетнама и России давние братские отношения и стратегическое партнерство на высоком уровне.
Новосибирская область готовит очередную бизнес-миссию во Вьетнам. Развитие сотрудничества обсудили в правительстве региона губернатор Андрей Травников и генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге господин Динь Ван Донг. Стороны рассмотрели возможные направления усиления взаимодействия.
«Ваш визит в Новосибирскую область должен быть максимально продуктивным, готов учесть дополнительные пожелания по программе, ответить на вопросы. Особенно с учётом того, что Центр поддержки экспорта Новосибирской области в этом году готовит очередную бизнес-миссию новосибирских предпринимателей, руководителей в Социалистическую Республику Вьетнам, чтобы развивать наши деловые контакты. Если есть дополнительные пожелания, предложения, мы обязательно их учтём при подготовке повестки», — обратился к генеральному консулу губернатор.
Господин Динь Ван Донг в свою очередь отметил, что у Вьетнама и России давние братские отношения, стратегическое партнёрство – на высоком уровне. Новосибирская область, по словам Генерального консула Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге, отличается от других регионов высоким уровнем развития индустрии. Активно развиваются рынок высокотехнологичной продукции, область информационно-коммуникационных технологий.
«Мы знаем, что Новосибирск – научная столица России. Не только Сибири, всей России. Это уже отмечено в выступлениях господина Президента Владимира Путина, когда он посещал Академгородок в 2018 году», — подчеркнул господин Динь Ван Донг.
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