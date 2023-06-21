Губернатор Новосибирской области и генконсул Вьетнама в Екатеринбурге обсудили развитие сотрудничества

Новосибирская область готовит очередную бизнес-миссию во Вьетнам. Развитие сотрудничества обсудили в правительстве региона губернатор Андрей Травников и генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге господин Динь Ван Донг. Стороны рассмотрели возможные направления усиления взаимодействия.

«Ваш визит в Новосибирскую область должен быть максимально продуктивным, готов учесть дополнительные пожелания по программе, ответить на вопросы. Особенно с учётом того, что Центр поддержки экспорта Новосибирской области в этом году готовит очередную бизнес-миссию новосибирских предпринимателей, руководителей в Социалистическую Республику Вьетнам, чтобы развивать наши деловые контакты. Если есть дополнительные пожелания, предложения, мы обязательно их учтём при подготовке повестки», — обратился к генеральному консулу губернатор.