18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Губернатор Новосибирской области и генконсул Вьетнама в Екатеринбурге обсудили развитие сотрудничества

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Господин Динь Ван Донг подчеркнул, что у Вьетнама и России давние братские отношения и стратегическое партнерство на высоком уровне.

nso.ru

Новосибирская область готовит очередную бизнес-миссию во Вьетнам. Развитие сотрудничества обсудили в правительстве региона губернатор Андрей Травников и генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге господин Динь Ван Донг. Стороны рассмотрели возможные направления усиления взаимодействия.

«Ваш визит в Новосибирскую область должен быть максимально продуктивным, готов учесть дополнительные пожелания по программе, ответить на вопросы. Особенно с учётом того, что Центр поддержки экспорта Новосибирской области в этом году готовит очередную бизнес-миссию новосибирских предпринимателей, руководителей в Социалистическую Республику Вьетнам, чтобы развивать наши деловые контакты. Если есть дополнительные пожелания, предложения, мы обязательно их учтём при подготовке повестки», — обратился к генеральному консулу губернатор.

nso.ru
nso.ru

Господин Динь Ван Донг в свою очередь отметил, что у Вьетнама и России давние братские отношения, стратегическое партнёрство – на высоком уровне. Новосибирская область, по словам Генерального консула Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге, отличается от других регионов высоким уровнем развития индустрии. Активно развиваются рынок высокотехнологичной продукции, область информационно-коммуникационных технологий.

«Мы знаем, что Новосибирск – научная столица России. Не только Сибири, всей России. Это уже отмечено в выступлениях господина Президента Владимира Путина, когда он посещал Академгородок в 2018 году», — подчеркнул господин Динь Ван Донг.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: