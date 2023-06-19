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Белые медвежата из Новосибирского зоопарка официально получат имена в День города

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О том, что голосование за имена для зверят закончено, сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

День города, 25 июня, жителям сибирского мегаполиса станут известны имена белых медвежат, родившихся в зоопарке имении Р.А. Шило. Об в своем Telegram-канале рассказала заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Горожане выбирали имена для питомцев зоосада из пяти пар вариантов: Белка и Стрелка, Нова и Сиба, Слава и Победа, Льдинка и Снежинка, Зима и Вьюга.

«Конкурс от зоопарка по выбору имен малышам завершился. На первом этапе жители предложили несколько тысяч вариантов, из них выбрали пять пар имен, а далее любой мог проголосовать за понравившиеся, — отметила госпожа Терешкова.

Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило

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