Белые медвежата из Новосибирского зоопарка официально получат имена в День города

День города, 25 июня, жителям сибирского мегаполиса станут известны имена белых медвежат, родившихся в зоопарке имении Р.А. Шило. Об в своем Telegram-канале рассказала заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Горожане выбирали имена для питомцев зоосада из пяти пар вариантов: Белка и Стрелка, Нова и Сиба, Слава и Победа, Льдинка и Снежинка, Зима и Вьюга.

«Конкурс от зоопарка по выбору имен малышам завершился. На первом этапе жители предложили несколько тысяч вариантов, из них выбрали пять пар имен, а далее любой мог проголосовать за понравившиеся, — отметила госпожа Терешкова.

Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило