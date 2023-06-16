Новосибирская область, Алтайский край и Республика Алтай будут совместно развивать туристический маршрут «Чуйский тракт»

Главы Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай договорились о сотрудничестве по развитию туристического маршрута «Чуйский тракт». Подписи под соответствующим соглашением в рамках Петербургского международного экономического форума-2023 поставили Андрей Травников, Виктор Томенко и Олег Хорохордин.

«Чуйский тракт – это магистральная дорога, и её нельзя развивать кусками, отдельными участками – необходима координация, – пояснил Андрей Травников. – Перед Новосибирской областью стоит задача по расширению трассы до четырёх полос до границы с Алтайским краем и завершение реализации большого проекта – Восточного обхода Новосибирска. Но Чуйский тракт – это не просто дорога, это путь в Горный Алтай, который очень любят посещать наши земляки – жители Новосибирской области. Думаю, что благодаря общим усилиям трёх регионов сибиряки смогут открыть для себя не только известные места – Телецкое озеро, Катунь и прилегающие территории, но и осознают, что тракт сам по себе до границы с Монголией – удивительно красивое место, и есть ещё много достопримечательностей в Горном Алтае, которые стоит увидеть», – отметил после церемонии подписания соглашения Андрей Травников.

В 2022 году Чуйский тракт отметил столетие с момента образования. Это послужило стартом для совместной работы трёх регионов. Чуйский тракт начинается в Новосибирске и финиширует в селе Ташанта, на границе с Монголией. За сотню километров путешествия по трассе окружающие пейзажи могут полностью смениться несколько раз.