Новосибирская область, Алтайский край и Республика Алтай будут совместно развивать туристический маршрут «Чуйский тракт»

Главы трех сибирских регионов подписали соглашение о сотрудничестве.
Главы Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай договорились о сотрудничестве по развитию туристического маршрута «Чуйский тракт». Подписи под соответствующим соглашением в рамках Петербургского международного экономического форума-2023 поставили Андрей Травников, Виктор Томенко и Олег Хорохордин.
«Чуйский тракт – это магистральная дорога, и её нельзя развивать кусками, отдельными участками – необходима координация, – пояснил Андрей Травников. – Перед Новосибирской областью стоит задача по расширению трассы до четырёх полос до границы с Алтайским краем и завершение реализации большого проекта – Восточного обхода Новосибирска. Но Чуйский тракт – это не просто дорога, это путь в Горный Алтай, который очень любят посещать наши земляки – жители Новосибирской области. Думаю, что благодаря общим усилиям трёх регионов сибиряки смогут открыть для себя не только известные места – Телецкое озеро, Катунь и прилегающие территории, но и осознают, что тракт сам по себе до границы с Монголией – удивительно красивое место, и есть ещё много достопримечательностей в Горном Алтае, которые стоит увидеть», – отметил после церемонии подписания соглашения Андрей Травников.
В 2022 году Чуйский тракт отметил столетие с момента образования. Это послужило стартом для совместной работы трёх регионов. Чуйский тракт начинается в Новосибирске и финиширует в селе Ташанта, на границе с Монголией. За сотню километров путешествия по трассе окружающие пейзажи могут полностью смениться несколько раз.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин напомнил, что эта трасса, по версии журнала «National Geographic», входит в десятку самых красивых дорог мира и с 2010 года занимает в этом рейтинг пятое место. «У нас большие перспективы, и нам надо расширяться. К нам на выходные приезжают гости из Алтайского края, Новосибирской области, других сибирских регионов. Нужно расширение дороги, плюс – для улучшения качества функционирования мы планируем организовать придорожные сервисы через каждые 50 километров и функцию «умная трасса», чтобы путешествие или трафик были комфортными и безопасными. Дорога очень важна для экономики всех трёх регионов».
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул: объединены усилия сразу трёх регионов для того, чтобы не просто развивать Чуйский тракт (это делается и сегодня), но сделать этот путь национальным туристическим маршрутом. «В конце 2021 года Правительство Российской Федерации утвердило критерии, по которым могут формироваться такие маршруты. Сейчас Министерство экономического развития России своим приказом определило экспертный совет, куда могут заявляться разные регионы для того, чтобы тот или иной маршрут был отнесён именно к национальным туристическим. Сегодня таких маршрутов в нашей стране уже 31. На базе профильного органа власти Новосибирской области будут подготовлены все необходимые документы, аналитика, информация, расчёты и обоснования, будет сформирована заявка. И если дорога Р-256 будет отнесена к числу национальных туристических маршрутов, это позволит нам проводить дополнительные работы по её расширению, благоустройству, обеспечению безопасности и т.д. Траффик по тракту сегодня серьёзный, нагрузка очень большая – в районе крупных городов до 50 тысяч машин в сутки».
В рамках работ на тракте запланировано расширение федеральной трассы Р-256 до четырёх полос на всём протяжении от Новосибирска до Монголии. Работы рассчитаны до 2035 года.
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