Промышленно-логистический комплекс за 10 миллиардов рублей построят в Новосибирской области

На Петербургском международном экономическом форуме подписано четырехстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, ООО «Патриот НСК», корпорацией «Стройбизнесгруппа» и Агентством инвестиционного развития НСО о реализации инвестиционного проекта по строительству в регионе производственно-логистического комплекса на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области.

Подписи под соглашением поставили губернатор Андрей Травников, генеральный директор ООО «Патриот НСК» Дмитрий Мартемьянов, генеральный директор ООО «Стройбизнесгруппа» Эдгар Карапетян и генеральный директор АО АИР НСО Александр Зырянов. После подписания стороны обсудили первые шаги по строительству комплекса.

Проект реализует компания «Патриот НСК», которая входит ГК «Патриот», – технологичный российский бренд, занимающий лидирующие позиции на рынке садовой, силовой техники и электроинструментов. В Новосибирской области компания намерена реализовать проект по строительству крупного производственно-логистического комплекса с общим объёмом инвестиций порядка 10 млрд рублей и 1000 новых рабочих мест. Предприятие планирует оказывать полный комплекс логистических услуг, а также наладить выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства.