В бюджет Новосибирской области внесли корректировки — чего они касаются?

Вторые корректировки в бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов одобрены правительством Новосибирской области. В числе основных задач представленных поправок – увеличение ассигнований на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, уточнение объема ассигнований на строительство, благоустройство, капитальный ремонт и оснащение оборудованием объектов, увеличение финансирования мер соцподдержки.

Соответствующие поправки рассмотрены на заседании правительства региона, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова. Изменения представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.



В числе объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, на которые предполагается увеличение ассигнований, – реконструкция дороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий», строительство дорог в п. Клюквенный, продолжение работ по развитию метрополитена в Новосибирске. Ключевые объекты уточнения ассигнований на строительство, благоустройство и капремонт – здание пожарного депо в р.п. Кольцово, бассейн в с. Баган, реконструкция Колыванской ЦРБ, общественные пространства в р.п. Краснозерское, г. Обь и г. Барабинск.



Также важнейшими задачами внесения изменений являются обеспечение контрольных значений оплаты труда работников бюджетной сферы, увеличение финансирования мер социальной поддержки. Кроме того, дополнительные решения из федерального бюджета включают такие направления, как поддержка сельского хозяйства, соцподдержка отдельных категорий граждан, организация дополнительного обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий и другие направления.



По результатам предлагаемых изменений объем расходов областного бюджета 2023 года составит более 323,6 млрд рублей.



Проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» одобрен правительством региона. Глава региона предложил направить документ в законодательное собрание Новосибирской области для рассмотрения.