Из-за перебоев с водоснабжением в Новосибирской области губернатор поручил провести профилактические работы на водозаборных скважинах

Андрей Травников подчеркнул, что каждая скважина стоит несколько десятков миллионов и последствия их неправильной эксплуатации могут быть крайне тяжелыми.
На прошлой неделе в ряде населённых пунктов Новосибирской области фиксировались перебои с водоснабжением – на фоне аномальной жары и повышенного водозабора. Всего поступило около 90 жалоб, доложил губернатору министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов во время оперативного совещания.
Вместе со снижением температуры снизилась и острота проблемы, добавил министр: специалисты ведомства обзвонили районы, в которых фиксировались перебои с водой. И сейчас совместно с муниципалитетами устанавливают причины дефицита.
«Основная причина дефицита воды в трубах, мне кажется, очевидна, — отметил Андрей Травников. — Вряд ли, даже в связи с аномальной жарой, у нас резко куда-то ушли грунтовые воды и дебит скважин на несколько дней вдруг снизился. Идет повышенный разбор. И проблема даже не в том, что в течение последних недель не хватало воды на каждое домохозяйство. Самая главная причина — в последствиях.
Необходимо проанализировать, провести все необходимые профилактические работы по обслуживанию скважин с учётом всех новых рекомендаций по эксплуатации. Чтобы, уважаемые коллеги, — обратился к главам муниципалитетов губернатор, — не получилось так: вы в течение июня-июля нас забросаете аварийными заявками в связи с внеплановым выходом скважин из-за нарушения их правил эксплуатации», — подчеркнул глава области.
Андрей Травников акцентировал внимание глав: каждая скважина стоит несколько десятков миллионов. Последствия их неправильной эксплуатации могут быть крайне тяжелыми.
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