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С 20 июня на Красном проспекте в Новосибирске ограничат парковку автомобилей

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Запрет на парковку коснется участка в жилмассиве Родники, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

pixabay.com

Начиная с 20 июня запретят остановку и стоянку для машин на проезде от Красного проспекта к жилому дому по адресу: Красный проспект, 307 (по ходу движения транспорта со стороны Красного проспекта в сторону этого дома) в районе гипермаркета «Леруа Мерлен» в жилмассиве Родники, пишет «Континент Сибирь» со ссылкой на пресс-центр городской администрации.

На участке будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.2.4 «Работает эвакуатор» с табличкой 8.2.1 «Зона действия (70 м)».Узнать больше

В мэрии рассказали, что ограничения вводят для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта и спецтехники по Красному проспекту.

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