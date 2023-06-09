Ликвидация свалки в новосибирском микрорайоне Пашино идет с опережением графика

В микрорайоне Пашино города Новосибирска ведутся работы в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». В ходе выездного совещания министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, а также представители других уполномоченных ведомств проконтролировали проведение работ на объекте и соблюдение графика их исполнения.

Ликвидация свалки, которая была полигоном отходов с конца 80-х годов, началась в апреле текущего года после схода снежного покрова. Заказчиком выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства и города Новосибирска. В соответствии с условиями муниципальных контрактов работы по рекультивации будут выполнены в 2023-2024 годах.