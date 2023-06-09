Ликвидация свалки в новосибирском микрорайоне Пашино идет с опережением графика

Ход ликвидации проконтролировал глава минприроды региона Евгений Шестернин.
В микрорайоне Пашино города Новосибирска ведутся работы в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». В ходе выездного совещания министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, а также представители других уполномоченных ведомств проконтролировали проведение работ на объекте и соблюдение графика их исполнения.
Ликвидация свалки, которая была полигоном отходов с конца 80-х годов, началась в апреле текущего года после схода снежного покрова. Заказчиком выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства и города Новосибирска. В соответствии с условиями муниципальных контрактов работы по рекультивации будут выполнены в 2023-2024 годах.
«Проделана большая работа. Заключены все необходимые соглашения между Минприроды России, нами, мэрией города Новосибирска. Объемы финансирования предусмотрены федеральным, областным и местным бюджетами. Площадь свалки составляет около 11 гектаров, объем свалочных масс порядка 1 млн 300 тыс куб. м», – отметил министр Евгений Шестернин.
Как доложили на совещании представители мэрии, в настоящее время подрядчиком ООО «ЭкоСтрой» завершены все подготовительные работы: на въезде установлен паспорт объекта, ворота, необходимые знаки, бытовки и щит с противопожарным инвентарем, проведена планировка территории, обустроено электроснабжение и освещение территории строительного городка, видеонаблюдение, созданы реперные точки геодезической сети. Проведена топографо-геодезическая съемка объекта, внешние границы земельных участков вынесены в натуру.
«Сейчас ведутся работы по устройству ограждения, формированию тела свалки и обустройству внутриплощадных дорог. В плане обязательное изготовление отводных труб, откуда будет выходить газ, чтобы не было возгораний и не загрязнялась окружающая среда. Результатом проекта в конце 2024 года станет зеленая зона - холм, засеянный травой с дорогами для обслуживания дренажных труб в том числе. Ликвидация идет с опережением графика на 25 %, будем придерживаться этого темпа, тем более погода идет нам на встречу», – рассказал представитель подрядчика Андрей Петренко.
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