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Жара в Новосибирске сменится дождями: какой прогноз дают синоптики после устойчивого 30+?

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Эксперты прогнозируют, что осадки после аномальной жары задержатся в нашем городе надолго.

pxhere.com

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в конце рабочей недели начнутся дожди, грозы, местами по области возможен град, пишет VN.ru. Жара отступит, температура воздуха опустится до +20, +25 градусов. Причиной смены погоды — холодный фронт из европейской части России.

«В условиях огромных температурных перепадов – между Новосибирском и Тюменью разница составит 16 градусов – продолжит усиливаться ветер. Фоновые значения порывов в области фронта составят 15–20 метров в секунду. Но местами возможны локальные шквалы», — предупреждает погодный портал Meteovesti.

Смещение антициклона приведет к тому, что осадки задержатся в городе надолго. По предварительным прогнозам, дождливая погода может сохраниться в нашем регионе десять дней. А вот аномальная жара этим летом уже не должна повториться (очень на это надеемся).

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