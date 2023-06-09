Жара в Новосибирске сменится дождями: какой прогноз дают синоптики после устойчивого 30+?

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в конце рабочей недели начнутся дожди, грозы, местами по области возможен град, пишет VN.ru. Жара отступит, температура воздуха опустится до +20, +25 градусов. Причиной смены погоды — холодный фронт из европейской части России.



«В условиях огромных температурных перепадов – между Новосибирском и Тюменью разница составит 16 градусов – продолжит усиливаться ветер. Фоновые значения порывов в области фронта составят 15–20 метров в секунду. Но местами возможны локальные шквалы», — предупреждает погодный портал Meteovesti.



Смещение антициклона приведет к тому, что осадки задержатся в городе надолго. По предварительным прогнозам, дождливая погода может сохраниться в нашем регионе десять дней. А вот аномальная жара этим летом уже не должна повториться (очень на это надеемся).