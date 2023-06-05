В Новосибирской области объявили претендентов на право строить комплекс по переработке ТКО

Конкурсная комиссия в правительстве Новосибирской области вскрыла конверты с конкурсными предложениями от претендентов на заключение концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию правобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов. На конкурс поступили предложения от двух предприятий из Оренбурга и Новосибирска.

В правительстве Новосибирской области под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области (с. Раздольное). Комиссия, в состав которой входят депутаты законодательного собрания Новосибирской области, специалисты органов исполнительной власти вскрыли конверты с конкурсными предложениями претендентов на строительство и использование мусороперерабатывающих комплексов в Раздольненском сельсовете Новосибирского района (Правобережный комплекс по переработке ТКО).



Конкурсные предложения подали два предприятия: ООО «Орбита» из Оренбурга, и МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство». Комиссия рассмотрит поданные документы от предприятий на соответствие требованиям Федерального закона «О концессионных соглашениях» и конкурсной документации на очередном заседании до конца июня 2023 года.



Напомним, в апреле 2023 года был определен победитель конкурса на заключение концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию левобережного комплекса переработки ТКО – им стало МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство», предложившее лучшие условия реализации проекта в сравнении с другими участниками по конкурсным критериям.