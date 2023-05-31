Новосибирск получил рекордное финансирование на благоустройство

В этом году Новосибирску на реализацию мероприятий по благоустройству выделено 1,2 млрд рублей.
В Новосибирской области ведутся работы по благоустройству на 89 объектах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершены работы на семи объектах в Довольном, Кыштовке, Колывани, Оби и Новосибирске. Представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона проконтролировали досрочное завершение работ на придомовой территории в Новосибирске по ул. Танковая, 32.
По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, в 2023 году Новосибирску на реализацию мероприятий по благоустройству выделена рекордная сумма – 1,2 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 300 млн рублей, средства областного бюджета – 902 млн рублей. За счет этих средств в рамках областной подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» планируется благоустроить более 270 объектов, это придомовые и общественные пространства. Кроме того, в городе выполняется благоустройство в рамках программы «территория детства» на 49 дворах и трех общественных территориях, а также реализуются наказы депутатов по благоустройству.
«В общей сложности в рамках нацпроекта в этом году в регионе реализуется 185 объектов: 115 придомовых территорий и 70 общественных пространств. На 89 объектах работы уже начались, а на семи – в Довольном, Кыштовке, Колывани, Оби и Новосибирске – уже завершены, в том числе досрочно на одной придомовой территории в Новосибирске», – сообщила начальник управления благоустройства минЖКХ региона Наталья Аббасова.
В Новосибирске большую роль в реализации проекта благоустройства придомовой территории сыграли жители дома по ул. Танковая, 32 – они вложили более 1 млн собственных средств. Общие затраты на придомовую территорию составили 10 млн рублей. За счет этих средств подрядчик выполнил устройство резиновой плитки, установил детское оборудование, спортивные тренажёры, лавочки, урны, произвел озеленение. Работы на придомовой территории были завершены досрочно, жители уже проводят досуг на площадке.
Фото: nso.ru
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