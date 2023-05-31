Новосибирск получил рекордное финансирование на благоустройство

В Новосибирской области ведутся работы по благоустройству на 89 объектах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершены работы на семи объектах в Довольном, Кыштовке, Колывани, Оби и Новосибирске. Представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона проконтролировали досрочное завершение работ на придомовой территории в Новосибирске по ул. Танковая, 32.

По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, в 2023 году Новосибирску на реализацию мероприятий по благоустройству выделена рекордная сумма – 1,2 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 300 млн рублей, средства областного бюджета – 902 млн рублей. За счет этих средств в рамках областной подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» планируется благоустроить более 270 объектов, это придомовые и общественные пространства. Кроме того, в городе выполняется благоустройство в рамках программы «территория детства» на 49 дворах и трех общественных территориях, а также реализуются наказы депутатов по благоустройству.