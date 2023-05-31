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На День города новосибирцев будут развлекать два гигантских соболя

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Ожидается, что в торжественных мероприятиях будут участвовать ростовые куклы — 180-сантиметровые соболи.

Городские власти хотят задействовать в праздничной программе в честь 130-летия Новосибирска ростовых кукол, изображающих соболей — символ сибирской столицы. Аукцион на закупку костюмов объявила Городская дирекция творческих программ, подведомственная департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города, пишет НДН.инфо.

В соответствии с техзаданием, поставщик должен предоставить двух кукол в виде соболей ростом 180 сантиметров. Стоимость услуги составит 80,2 тысячи рублей. Куклы необходимо изготовить из поролона и обить искусственным плюшем графитового цвета. Также у костюмов будут язычки, лапы в виде варежек с коготками и хвосты.

Закупку разместили 30 мая, а подвести итоги аукциона планируют уже 31 числа. При этом товар должен поступить заказчику до 22 июня.

Фото: Городская дирекция творческих программ

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