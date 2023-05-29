В Новосибирской области до конца этого года построят дом культуры с отделением музыкальной школы

До конца года в Карасуке (Новосибирская область) планируется ввести в эксплуатацию районный дом культуры, зрительный зал которого будет способен принять 400 человек. Помимо зрелищной части, в здании по проекту обустраивается музыкальная школа для 300 воспитанников.

По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, строительство этого дома культуры – событие долгожданное, его история длится с 2012 года, однако окончательно завершить строительство объекта получится только в этом году благодаря утвержденной правительством региона госпрограмме «Развитие культуры в Новосибирской области». Помимо этого, в 2023 году планируется ввод в эксплуатацию более 50 новых социальных объектов.



«Дом культуры в Карасуке, пожалуй, самый крупный объект культуры, который строится на территории региона в последние годы. По проекту здание состоит из нескольких блоков 2-х, 3-х и 4-х этажности. Здесь будет обустроен вместительный зрительный зал на 400 зрителей, конференц-зал на 65 гостей, библиотека, компьютерные классы и отделение музыкальной школы. Дворец культуры станет центром притяжения для всех жителей Карасука, в нем планируется проведение праздничных мероприятий, организация воспитательной и культурно-просветительной работы, а также досуга местных жителей. Сегодня строителями набраны хорошие темпы, до конца года объекта будет введен в эксплуатацию», – отметил Алексей Колмаков.



По проекту здание разделено на функциональные блоки: зрелищная часть со зрительным залом, сценой, артистическими и гримерными, клубная часть с конференц-залом, библиотекой с читальными залами для детей и взрослых, классом сказок, компьютерными классами и помещением художника, музыкальная школа на 300 учеников, в которой помимо помещений для обучения музыкальным предметам, предполагаются классы мультипликации, музыкального театра, зал для хореографии. Также здание нового ДК оборудовано для посещения маломобильных граждан.