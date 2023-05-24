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На 40% увеличилось число укусов клещей в Новосибирской области по сравнению с прошлым годом

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О ситуации с «сезоном укусов» сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов.

Количество укусов клещей в Новосибирской области выросло на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Он отметил, что за минувшую неделю зафиксировали сразу1600 обращений новосибирцев. С начала эпидсезона за помощью после укусов членистоногих обратилось более двух тысяч человек. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 35 граждан. Министр добавил, что такая активная динамика связана с наступившим потеплением.

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