На 40% увеличилось число укусов клещей в Новосибирской области по сравнению с прошлым годом

Количество укусов клещей в Новосибирской области выросло на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Он отметил, что за минувшую неделю зафиксировали сразу1600 обращений новосибирцев. С начала эпидсезона за помощью после укусов членистоногих обратилось более двух тысяч человек. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 35 граждан. Министр добавил, что такая активная динамика связана с наступившим потеплением.