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На День города в центре Новосибирска сделают цветочный потолок и арку из снежинок

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Об оформлении сибирского мегаполиса рассказала в своем Telegram-канале вице-мэр Анна Терешкова.

На улице Ленина к 130-летию Новосибирска соорудят цветочный потолок. Кроме того, в центре города установят «зимнюю» арку со снежинками и объекты, символизирующие осень и весну. О запланированном оформлении в стиле «четыре сезона" рассказала в своем Telegram-канале заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

«А вот такой будет улица Ленина в этом году. «Времена года» Новосибирска будут украшать нашу историческую улицу. Уверена, что нашим флористам и их коллегам удастся удивить новосибирцев и гостей города», — написала в посте вице-мэр.

Фото: Telegram-канал Анны Терешковой

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