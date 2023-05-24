На День города в центре Новосибирска сделают цветочный потолок и арку из снежинок

«А вот такой будет улица Ленина в этом году. «Времена года» Новосибирска будут украшать нашу историческую улицу. Уверена, что нашим флористам и их коллегам удастся удивить новосибирцев и гостей города», — написала в посте вице-мэр.

Фото: Telegram-канал Анны Терешковой