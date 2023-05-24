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Неопознанный лесной объект: в новосибирском лесу обнаружили странные грибы с черной «шляпкой»

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Миколог сообщил, что их «генетические исследования могут затянуться на пару лет».

VN.ru

В смешанном лесу в районе Дачного шоссе около Новосибирска обнаружили черные грибы. Они росли на старых валежниках в зарослях дикой малины. Об уникальной находке сообщает издание VN.ru.

«Предварительно, внешним видом и местом обитания образцы близки к строчку блистательному, но размером и формой спор существенно отличаются. Генетические исследования могут затянуться на пару лет», — рассказал миколог Дмитрий Агеев.

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