Неопознанный лесной объект: в новосибирском лесу обнаружили странные грибы с черной «шляпкой»

В смешанном лесу в районе Дачного шоссе около Новосибирска обнаружили черные грибы. Они росли на старых валежниках в зарослях дикой малины. Об уникальной находке сообщает издание VN.ru.

«Предварительно, внешним видом и местом обитания образцы близки к строчку блистательному, но размером и формой спор существенно отличаются. Генетические исследования могут затянуться на пару лет», — рассказал миколог Дмитрий Агеев.