Днем до +25, ночью до –3: Новосибирскую область ожидают перепады температуры

По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, 24 и 25 мая в нашем регионе ожидаются заморозки от 0 до –3 градусов. Заморозки возможны в отдельных районах Новосибирской области. Похолодание вызовет вторжение воздушных масс, которые приближаются с районов Обской губы.

Вместе с тем днем 24 и 25 обещают от +18 до +22 градусов. 23 мая местами по области может потеплеть до 25 градусов. Погода ожидается ясная, без осадков.